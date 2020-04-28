Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что небольшой спад динамики инфицирования наблюдается в последнюю неделю. При этом в некоторые дни фиксировался и рост числа зараженных, что говорит об отсутствии стабильности в ситуации с COVID-19.

«Я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — цитирует Альтштейна во вторник, 28 апреля «РИА Новости».

В понедельник депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год. По его словам, у России есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, но она ограничена.

По последним данным, в РФ коронавирусом заразились более 87 тыс. человек, скончалось более 800.

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