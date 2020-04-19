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Сейчас практически нет ничего невозможного, заявил профессор, лауреат Государственной премии России по науке и технике и премии Д. И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Так он прокомментировал слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина, заявившего, что коронавирус не могли создать искусственно.

Он отметил, что можно создать аттенуированный штамм вируса, вакцины, а также синтезировать среднеспособные вирусные частицы.

«Теоретически этот вариант возможен. Думаю так, поскольку знаком с литературой последних месяцев», — пояснил Бутенко.

Он отметил, что конструирование инфекций в лабораториях помогает найти лечение. Кроме того, он считает это важным элементом профилактики и диагностики.

При этом ученый подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с природно-очаговым заболеванием.

Рамблер

Коронавирусы, по его словам, склонны "к изменчивости, и в том числе за счет обмена определенными генами возникает процесс эволюции, и они изменяются в лучшую или худшую сторону для человека".

Кроме того, выделяются близкие вирусу COVID из летучих мышей и других объектов природы.

«Этому есть доказательства, а вот эти версии о случайном возникновении или конструкции такой, которую в лаборатории получили, даже когда пандемия закончится, в природе такого типа вирусы все равно сохранятся», — отметил Бутенко.

ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения. Скончались почти 140 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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