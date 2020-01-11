СПОРТ

Российский теннисист Рублев одержал победу на турнире в Дохе

20:55 11/01/2020

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Корентена Муте и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортивное событие проходило в Дохе, передает ТАСС.

Продолжительность встречи Рублева и Муте составила 1 час 28 минут. Известно, что призовой фонд турнира – 1,47 млн долларов. Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу 22-летнего россиянина. В настоящий момент Рублев находится на 23-м месте в рейтинге ATP, а потерпевший поражение француз на 81-м.

Рублев выиграл третий в карьере турнир ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. На счету Муте ни одной победы на турнирах ассоциации.

Помимо Андрея Рублева из российских теннисистов турнир в Дохе выиграл только Николай Давыденко. Это произошло в 2010 году. Недавно Рублев вышел в четвертьфинал турнира в столице Катара.



