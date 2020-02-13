Командир российского танкового взвода сделал своей девушке предложение при поддержке танковой дивизии. Видеозапись романтического момента опубликовал телеканал «Звезда».

Лейтенант Таманской дивизии Денис Казанцев позвал возлюбленную замуж на подмосковном полигоне «Алабино». В это время вокруг них выстроились в форме сердца танки Т-72Б3. Его невеста Александра Копытова ответила согласием.

Дата свадьбы пока не назначена.

В январе в Сети появился видеоролик с альтернативной версией мультфильма «Спящая красавица», которую создал режиссер рекламных роликов из Бостона Ли Лочлер, чтобы сделать предложение своей девушке. В главной сцене, на которой принц Филипп будит принцессу Аврору поцелуем, Лочлер заменил пару на изображения себя и своей девушки Стхути Дэвид. После этого принц «бросает» коробку с обручальным кольцом в руки режиссера и просит скорее сделать предложение.

Судя по кадрам, попавшим в интернет, девушка, смотревшая фильм с возлюбленным и друзьями в арендованном кинозале, до последнего момента не понимала, что что-то идет не так, как обычно, однако потом поняла, что это было сделано для нее.