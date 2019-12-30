Российский священник выступил с необычным напутственным словом перед строем новобранцев ракетных войск стратегического назначения во время присяги. Видео опубликовано в Telegram-канале «Двач».

«Давайте помолимся Господу, чтоб вы не тупили»: священник произнес пламенную речь перед новобранцами в ракетные войска pic.twitter.com/ARDFdpEZU4 — Лента.ру (@lentaruofficial) December 30, 2019

«Никто и никогда вас в этой жизни земной больше не сможет назвать дебилами. Потому что вы служите в штабе ядерных сил России. Мы отбираем сюда самых интеллектуально одаренных, тормозов в основном не берем», — рассказал он солдатам-ракетчикам.

Также священнослужитель заявил, что не стоит отчаиваться, если за время службы солдата не дождется подруга.

«Если затупят — туда им и дорога», — ввернул он.

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