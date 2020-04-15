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Российский священник рассказал о травле европейцев в китайском Шэньчжэне (провинция Гуандун). Отношение к иностранцам испортилось после того, как в победившей эпидемию стране появились завозные случаи коронавируса, отметил он в беседе с газетой «Коммерсантъ».

По словам Дмитрия Лукьянова, служащего в православном храме в Китае, в местной прессе сообщается о 70 выявленных случаях коронавируса за сутки, привезенных туристами, почти в половине случаев — российскими.

«Сейчас в Китае происходят вещи, похожие на те, что были в Европе и России, когда там шарахались от азиатов. Теперь китайцы шарахаются от иностранцев с европейской внешностью. Хотя нас здесь немного осталось, некоторые россияне не успели вернуться домой», — рассказал священник.

Он заметил, что иногда люди отворачивались или отсаживались от европейцев в метро и связал это с «человеческими страхами».

Как рассказал служитель церкви, карантин в стране закончился, однако большую часть времени люди стараются находиться дома, а в общественных местах носят маски и сканируют «коды здоровья» на смартфонах. В микрорайоне Лунхуа, где он проживает, установлены металлические ограждения между кварталами. Проходящим меряют температуру и проверяют код, подтверждающий их место жительства. Так жилой квартал обезопасили от посторонних, которые могут оказаться зараженными.

До конца марта въезд в Китай оставался открытым, иностранцам необходимо было просто провести две недели в обсерваторе, а потом получить «карточку здоровья» для перемещения по городу. Но с 28 числа МИД КНР приостановил въезд туристов по действующим визам и разрешениям на временное проживание.

Ранее сообщалось, что китайские отели отказались размещать граждан России и Европы в квартирах и номерах из-за страха заразиться коронавирусом. До этого живущая в китайском Шанхае россиянка рассказала журналистам о «неоднозначном» отношении китайцев к людям с европейской внешностью: от них отворачиваются, отсаживаются и морщатся, когда их видят. Вдобавок некоторые китайцы заявляют, что в распространении инфекции виноваты американцы.

29 марта власти Китая заявили о завершении эпидемии коронавируса в стране. 8 апреля был открыт город Ухань, с которого началось распространение инфекции.

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