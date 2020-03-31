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Всеобщий запрет на передвижение по городу, а также запрет на въезд в города и станицы транзитного транспорта вводится на Кубани, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Его цитирует РИА Новости во вторник, 31 марта.

Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен.

Кондратьев проинформировал, что в Краснодарском крае будут созданы мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников. Они будут следить за тем, как граждане придерживаются режима самоизоляции. Нарушителей ждут штрафные санкции, отметил он.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции на фоне распространения коронавируса. Соответствующие меры ввели в более чем 30 регионах страны.

За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 случаев инфицирования.

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