Специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог заявили, что в нашей стране применяется уникальная методика борьбы с гололедом.

По словам экспертов, для каждого города производится анализ климатических и инфраструктурных особенностей. Кроме того, учитывается экологическая обстановка, в том числе уровень засоления почв, передает RT.

На основании полученной информации каждому городу выдается свой «рецепт антигололедных материалов».

«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше», — пояснили специалисты.

Они отметили, что, как правило, удается подобрать такую технологию зимней уборки и такие противогололедные материалы, что совокупные расходы города не вырастают.

В декабре сообщалось, что дорожные службы немецкой федеральной земли Бавария будут использовать рассол от производства соленых огурцов для борьбы с гололедом на дорогах.