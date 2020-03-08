СПОРТ

Российский лыжник Большунов взял золото в гонке на 50 км на этапе КМ в Осло

16:05 08/03/2020

На этапе Кубка мира в Осло российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем. Спортсмен показал время 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Серебро у представителя Норвегии Симена Хегстада Крюгера (отставание – 0,9 секунды), бронза у норвежца Эмиля Иверсена (+19,5 секунды).

Российские лыжники Илья Семиков, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев, Андрей Собакарев в десятку лучших не попали. Андрей Ларьков не стартовал.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Большунов выступил «выше всяких похвал». «Гонка трудная, но он, как всегда, проявил все свои бойцовские качества», – приводит цитату ТАСС.

Следующий этап Кубка мира состоится в канадском Квебеке. Состязания пройдут с 14 по 15 марта.



