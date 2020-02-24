Гомофобное движение «Пила», представители которого называют себя «ликвидаторами геев», начали посылать угрозы фем-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которая написала заявление в полицию, сообщила она в своем Facebook.

«Мне страшно и некомфортно, и я буду плохо спать, и предвкушать, как полиция скажет мне «сама виновата». И я не знаю, когда и как «просто слова» переходят в разряд действий», — написала девушка.

К посту Цветкова прикрепила скриншоты полученных сообщений от «Пилы».

В них говорилось, что она «на мушке у опасных друзей» и ее убьют «на улице или дома», если она не заплатит 250 биткоинов (160 миллионов рублей) до 31 марта.

«Юлии Цветковой не долго осталось быть и жить на свободе. Уже ближе к маю-июню будет суд, и Юлию переведут в колонию и потом убьют там, так как за заказ уже заплатили. Кто и зачем, это секрет. Будет как несчастный случай», — говорится в письме от движения.

На активистку заведено два уголовных дела: о пропаганде гомосексуализма и о распространении порнографии. Ранее по административному делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних ее оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что она публиковала картинки в интернете. Сейчас Цветкова находится под домашним арестом на время судебных разбирательств, ей разрешены прогулки по часу в день в 500 метрах от дома.

Активизм девушки направлен на борьбу с гендерными стереотипами и архаичным отношением к женщине в обществе. В соцсетях она публиковала абстрактные рисунки вагины, чтобы снять «стигму с женской физиологии», также ведет паблики «Монологи вагины» и «Цвет» во «ВКонтакте». Пыталась организовать фестиваль молодежного искусства «Цвет шафрана», который чиновники назвали развратной заразой.

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