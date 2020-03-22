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Российский художник Андрей Сяйлев госпитализирован в больницу в Коммунарке (поселок в составе Новой Москвы). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Художника привезли на скорой, информации о причине госпитализации и состоянии пациента пока нет.

В горбольницу №40 в Коммунарке помещают всех москвичей с подозрением на коронавирус. Андрей Сяйлев — современный художник, куратор, дизайнер. Входит в топ-100 молодых российских художников сайта In-Art, крупнейшей базы российского современного искусства.

Ранее «Рамблер» сообщал, что глава крупной девелоперской компании госпитализирован с коронавирусом в Коммунарку.

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