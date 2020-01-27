В Долгопрудном покончил с собой офтальмохирург, у которого недавно диагностировали онкологическое заболевание.

Как сообщает «Московский комсомолец», тело хирурга в ванной обнаружила теща. Причиной смерти стала асфиксия.

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Павленко

Мужчина работал в крупном московском научно-исследовательском клиническом институте. По словам родных, после известия о раке он все время находился в подавленном состоянии, переживал, что не сможет полноценно работать, и его семья останется без средств к существованию. Коллеги предлагали ему пройти лечение за границей, но хирург отказался.

Как сообщал «Рамблер», 5 января умер онколог Андрей Павленко, который два года боролся с раком желудка. Павленко руководил онкоцентром в клинике высоких медицинских технологий при Санкт-Петербургском государственном университете. Узнав о диагнозе, он продолжил работать и стал вести блог, в котором рассказывал о своем лечении и проблемах онкобольных в России.

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