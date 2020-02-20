Пес породы хаски из Калининграда каждый будний день ждет свою хозяйку у ее работы, потому что скучает без нее дома. Историю собаки рассказало издание «Клопс».

Собака лежит у одного из местных торговых центров каждый день по восемь часов, пока хозяйка Светлана работает. Пес одет в синий свитер, а рядом с ним висит объявление, в котором сказано, что это нормально и хаски не страдает. Там же написан номер телефона Светланы. Кличку питомца женщина не называет: боится, что пса могут увести чужие люди.

Раз в час женщина отходит на десять минут, чтобы погулять с питомцем, а в обед покормить его. Если Светлана оставляет собаку дома, он начинает скулить, а в коммунальной квартире живут еще пожилая женщина и маленький ребенок.

По словам хозяйки, пес очень преданный и умный. Он умеет переходить дорогу и знает все команды. Всегда спит рядом с хозяйской кроватью. Любит полакомиться говядиной и сулугуни.

Ранее в Красноярском крае недалеко от деревни Кускун собака три месяца ждала на обочине дороги своего хозяина, однако пока не дождалась. Пса назвали Кускунский Хатико и поставили рядом с ним табличку «Внимание! Собака ждет хозяина». Проезжающие мимо водители останавливаются и кормят пса, а местные жители соорудили для него утепленную будку.

Видео дня. Как вор в законе и «сестра» Кадырова преследует любовника