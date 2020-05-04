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В Дагестане руководство Хасавюрта решило полностью закрыть город на въезд и выезд в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации в Instagram. Передвигаться внутри Хасавюрта разрешено только экстренным службам.

Ограничения, одобренные членами оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, начали действовать с вечера 3 мая.

«Выезд и въезд на территорию города Хасавюрт полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. Проезд разрешен только специальному автотранспорту экстренных служб», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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Жителей города призвали отнестись к нововведению с пониманием и напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Потенциальных нарушителей предупредили, что в отношении них при появлении на улице будут составлены административные протоколы. По последним данным, в Хасавюрте проживает около 150 тысяч человек.

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