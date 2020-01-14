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Российский футболист предложил методику определения лучшего клуба мира

20:53 14/01/2020

Бывший игрок сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков предложил собственную методику определения лучшего клуба в мире, основанную на качестве игры футболистов, пишет НСН.

Так известный спортсмен отреагировал на рейтинг, составленный по системе Эло, в основе которого лежит расчет относительной силы игроков. Согласно этому рейтингу, лучшим клубом в мире является «Барселона» образца 2012 года. Далее следуют «Бавария» и «Реал» 2014 года.

«Цифры – это для бумаги, как говорится. По каким критериям этот рейтинг составлялся, пока не очень понятно. В футболе главный критерий – это игра, набранные очки, положение команды в турнирной таблице. Думаю, что рейтинг результата вряд ли может что-то перебить», – считает Кирьяков.

По словам специалиста, в каждом временном отрезке были свои команды, которые удивляли, радовали.

«В каждой стране есть по 3-4 команды по совокупности их выступлений на протяжении многих лет. Но даже на этом фоне «Реал» и «Барселона», конечно, выделяются. К этому рейтингу можно «Баварию» отнести. Сейчас, как мне кажется, время английского футбола, время «Манчестера», «Ливерпуля». Они задают футбольную моду», – назвал Кирьяков свой список лучших.

Добавим, что в десятку самых сильных футбольных команд по рейтингу Эло также вошли «Ливерпуль» (2020 год), «Реал» (1961), «Милан» (1993), «Манчестер Сити» (2019), венгерский «МТК» (1955), «Челси» (2008) и «МЮ» (2008 год).



