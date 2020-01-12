СПОРТ

Российский фигурист Мозалев завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх

21:53 12/01/2020

Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне, передает ТАСС.

«Чувства смешанные. Радость от того, что выступил неплохо, завоевал медаль. Грустно потому, что стал вторым, хотя хотел быть первым», – приводит Служба информации Олимпийского комитета России заявление спортсмена. Он считает, что ключевой ошибкой в произвольной программе стало падение, на котором он потерял баллы, которых не хватило для победы.

По сумме двух программ россиянин набрал 237,94 балла. На первом месте оказался японец Юме Кагияме (239,17), бронзы удостоился россиянин Даниил Самсонов (215,21). Недавно фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх – 2020. Россияне оказались лидерами короткой программы, получив 127,47 балла.



