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Российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото на чемпионате Европы

02:16 24/01/2020

Дмитрий Алиев привез с чемпионата Европы по фигурному катанию золотую медаль. Соревнования проходили в австрийском Граце, сообщает ТАСС.

Россиянин по сумме короткой и произвольной программ набрал 272,89 балла (88,45 и 184,44 баллов за программы соответственно). На втором месте оказался 16-летний россиянин Артур Даниелян с результатом в 246,74 балла (84,63 и 162,11 баллов). Третье место занял 24-летний Морис Квителашвили из Грузии, он получил 246,71 балла (82,77 и 163,94 соответственно).

Это первая золотая медаль 20-летнего спортсмена на чемпионате Европы. Молодой фигурист в декабре в Красноярске завоевал статус чемпиона России. До Дмитрия Алиева золотую медаль с чемпионата Европы увозил в 2012 году Евгений Плющенко.

На пресс-конференции после выступления Алиев очень эмоционально рассказал о своих ощущениях. «В конце программы, когда осознал, что прокат получился достойным, у меня всплыли в голове картинки, как я готовился к турниру. Мне кажется, это слезы радости и преодоления самого себя. Эмоционально прокат был для меня тоже трудным, так как переживал и волновался. Но сейчас я очень счастлив, благодарен себе и своим тренерам за сегодняшний день», – поделился впечатлениями фигурист со слезами на глазах.

В ноябре 2019 года на этапе серии Гран-при в Москве Дмитрий Алиев занял второе место.



