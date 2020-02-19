Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин назвал «говном обыкновенным» жителя Беломорска, который оставил негативный комментарий на странице главы Карелии Артура Парфенчикова во «ВКонтакте», пишет «Столица на Онего».

Во время заседания в мэрии Петрозаводска парламентарий сообщил, что недавно просматривал посты губернатора, и прочел, что пишут в комментариях к публикации о строительстве музея в Беломорске. Один из мужчин был недоволен, власти решили построить учреждение вместо того, чтобы потратить эти деньги на более важные нужды.

«И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот «нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей»», — сказал Анишин.

Затем он зачитал ответ Парфенчикова пользователю, добавив, что «вот так вот расшибает прямо вот этих всех, которые бездельники пишут».

Депутат также оказался недоволен публикациями «Столица на Онего», в частности, текстом о протесте против вырубки деревьев в парке в Петрозаводске. По его словам, граждане были недовольны, потому что «не хотят знать ничего хорошего», а сама акция якобы была организована людьми, которые «мутят воду, не обратились в администрацию».

На встрече в мэрии обсуждалось создание управления общественных связей. В конце своей речь Анишин предложил набрать туда «зубров» пиара.

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