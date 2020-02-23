Глава Сургутского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) Андрей Трубецкой простил ветеранам все долги за услуги ЖКХ (около 300 тысяч рублей) в честь праздника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также чиновник распорядился, чтобы ветераны в течение года вообще не платили за коммунальные услуги. Такой «подарок» обойдется бюджету примерно в четыре миллиона рублей.

Трубецкой заявил и о дополнительных льготах: «Постараемся убедить транспортные компании, которые работают на территории Сургутского района, сделать проезд бесплатным для ветеранов. Нет — значит, сделаем за свой счет».

Ранее стало известно об омском бизнесмене Владимире Буланове, который подарил благотворительному центру «Радуга» свой особняк. Но с обязательным условием — здание должно использоваться исключительно для нужд больных детей.

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