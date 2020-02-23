Интернет-пользователи нашли военную технику НАТО на открытке, посвященной Дню защитника Отечества. Ее опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Скриншот имеется в распоряжении Telegram-канала «Подъем».

«День защитника Отечества — олицетворение лучших ратных традиций российского государства. В этот день мы чтим тех, кто стоит на страже национальных интересов страны и ее суверенитета, охраняет мир и покой своих граждан. Беззаветное служение Отчизне — синоним любви к ней», — сказано в посте.

Однако потом под записью чиновника появился комментарий: «А почему самолет ВВС США на открытке? И американский авианосец? Да и танк абсолютно не имеет никакого отношения к армии России». После этого Матушкин поменял открытку на нейтральную. Комментарии для тех, кого нет в списке друзей депутата, закрыты.

Видео дня. Ветеран ВОВ испытал современное оружие