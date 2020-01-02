СПОРТ

Российский боксер Лебедев подтвердил завершение карьеры

19:30 02/01/2020

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении спортивной карьеры, передает РИА «Новости».

«Я уже закончил спортивную карьеру. Я об этом объявил. У меня пятеро детей, это большая ответственность», – сказал Лебедев.

По его словам, он по-прежнему полон сил и энергии, но уже не так быстр на ринге, поэтому хочет найти себе другое занятие.

«Я готов принести стране пользу еще в чем-нибудь. Наверно, бой с Табисо Мчуну нужен был мне, чтобы понять, что хватит, пора заканчивать. Я уже на самоподготовке чувствовал себя неважно, не все получалось», – добавил россиянин.

В июле Лебедев уже объявлял о завершении карьеры, однако после этого провел поединок с Мчуну. Россиянин проиграл южноафриканцу единогласным решением судей.



