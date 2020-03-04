СПОРТ

Российский боец ММА Мирзаев проведет бой с казахстанцем Оспановым 6 марта

19:11 04/03/2020

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Расул Мирзаев проведет бой с казахстанцем Арманом Оспановым на турнире АСА 105. Поединок состоится в Алматы 6 марта, соперники будут сражаться в весовой категории до 66 кг, сообщает РИА «Новости».

В активе 33-летнего россиянина по прозвищу Черный Тигр 18 побед и два поражения, одно из которых он потерпел в последнем бою в сентябре 2019. На счету 30-летнего казахстанца девять побед и три поражения.

По мнению Мирзаева, вместе с Оспановым они покажут зрелищный поединок. «Арман очень перспективный боец, трехкратный чемпион мира. Будет зрелищный и красивый бой. Он взрывной, я взрывной. Два взрыва – это бомба», – пояснил боец.



