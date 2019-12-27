Омский бизнесмен подарил благотворительному центру «Радуга» свой особняк с условием, чтобы здание использовали только для нужд больных детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Радуга» помогает сиротам, больным детям, детям-инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Предприниматель Владимир Буланов сам приехал в центр и предложил руководителю «Радуги» Валерию Евстигнееву свой коттедж. По данным канала, в настоящее время в бывшей бильярдной бизнесмена уже стоит массажный стол, есть новая лестница и лифт.

Дом примет первых пациентов 1 июня 2020 года. Здание рассчитано на 140 детей. Все занятия для них будут бесплатными.

Ранее стало известно, что выселяемой из муниципального жилья жительнице Магнитогорска, которая пострадала от взрыва жилого дома, неизвестные подарили квартиру.

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