СПОРТ

Российский биатлонист Логинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ

14:53 23/02/2020

Российскому биатлонисту Александру Логинову пришлось отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира, проводимом в Антхольце. Про снятие спортсмена со старта заявил руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов, передает РИА «Новости».

До этого тренер Логинова Александр Касперович предупреждал, что спортсмен психологически не готов к гонке. 22 февраля в гостиничных номерах Логинова, его тренера и еще одного российского биатлониста Евгения Гараничева были проведены обыски. Следственные действия осуществлялись на фоне проблем с аккредитацией у Касперовича и старым допинговым делом Логинова.

В российском диппредставительстве в Риме заявили, что первые результаты обысков у членов сборной РФ говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга.



