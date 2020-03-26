НСН

По словам известного автоэксперта Игоря Моржаретто, в апреле производители неминуемо поднимут цены на новые автомобили, и это будет происходить на фоне значительного сокращения производства и девальвации национальной валюты. Нет никаких сомнений, что при таких условиях российский автомобильный рынок ждет падение в апреле и последующие месяцы.

«Тем, кто хотел приобрести новое авто, сделать это нужно сейчас — уже через неделю все прайс-листы будут переписаны в сторону удорожания», — заявил автоэксперт.

По информации издания «Новые автомобили», за последние дни трафик клиентов в автосалоны уменьшился на 40 процентов. В настоящее время дилеры наблюдают возобновление привычного рабочего ритма, который сохранялся вне ажиотажа.