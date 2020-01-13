Медработникам станции переливания крови в Ельце в Липецкой области, закрывающейся в рамках оптимизации, предложили работу трактористов в Липецке в 75 километрах от места жительства. Об этом сообщается в группе независимого профсоюза «Альянс врачей» во «ВКонтакте».

«Ни о каком довозе, компенсациях или чем-то еще речи не идет. Фактически уникальных специалистов выкидывают на улицу», — говорится в публикации.

Увольняемый руководитель Елецкого филиала с 39-летним стажем рассказал представителям профсоюза, что его сотрудников сокращают незаконно, а ему самому уже предложили несколько вакансий: слесаря, плотника, тракториста или врача с окладом в 12 тысяч рублей. По словам мужчины, он писал обращение в Администрацию президента, но оттуда его письмо «спустили» в управление здравоохранения, которое не отвечает уже больше месяца.

В Альянсе утверждают, что, закрыв станцию, в местном департаменте здравоохранения планируют сэкономить 12 миллионов рублей в год. «Сколько людей останется без донорской крови и погибнет, посчитать забыли. Вся суть "оптимизации"», — добавили в организации.

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