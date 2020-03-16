В России могут продлить школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Данную возможность рассматривает российское правительство.

В документе, с которым ознакомились «РИА Новости», есть пункт «Продление школьных каникул». По словам источника агентства, меры проработают для принятия решения об их реализации.

Ранее в понедельник, 16 марта, стало известно, что в Астраханской области на пять дней раньше срока начнутся весенние каникулы. Занятия прекратятся 18 марта для предотвращения передачи вирусных заболеваний.

В этот же день депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР предложил отменить проведение контрольных работ в начальной и средней школе до нормализации ситуации с коронавирусом в России.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.