В челябинском детсаду детям раздали конфеты с плесенью, просроченные на полгода. Руководство детсада заявило, что недобросовестный бизнесмен-поставщик решил сэкономить. Родители негодуют в соцсетях. Об инциденте сообщает cheltv.ru.

Новогодний подарок с сомнительными конфетами вручили воспитанникам детсада в Ленинском районе Челябинска.

Бдительные родители сразу заметили, что на коробках две наклейки с разным сроком годности. Затем одна из родительниц нашла конфету с плесенью, сфотографировала ее и выложила в чат для родителей. В соцсетях начались бурные обсуждения «подарков».

«Нам достался подарок с двумя наклейками по срокам годности. Одна наклеена на другую, на нижней срок годности истек еще 26.06.19! Как так? Я ребенку не рискнула дать такие конфеты. Посмотрите, у кого так», — пишут встревоженные челябинские мамы.

После скандала испорченные подарки детям заменили. Однако родители пишут, что им снова вручили коробки с двумя наклейками.

«Нам заменили… на такие же»

«У всей группы такие подарки с наклейками и не понятными приклеенными датами».

«Ужас, а мы полподарка уже слопали и коробку выкинули! Даже не проверить уже наклейку по срокам. Но конфеты попадались пока все вроде нормальные».

Заведующая детским садом рассказала, что недобросовестный поставщик захотел сэкономить на новогодних подарках. Вероятно, уже скоро его придут «поздравлять» сразу несколько надзорных ведомств. Конфеты уже отвезли на экспертизу, а родители написали заявление в прокуратуру.

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