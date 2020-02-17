Об этом говорится в пресс-релизе коммуникационного агентства AV2, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, в путешествие в Римини смогут отправиться труженики тыла, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Предполагается, что в поездку в дни празднования годовщины отправятся две группы из Москвы и Санкт-Петербурга по 15-20 человек.

Известно, что программа предусматривает бесплатное питание и проживание, а также посещение экскурсий и достопримечательностей с использованием специализированного транспорта. Кроме того, во время путешествия группу будут сопровождать медицинские работники.

Отмечается, что инициатива будет осуществлена в рамках проекта, организованного в честь 75-летия Победы в ВОВ. Его организаторами стали, в частности, фонд «Будущее Родины», международный аэропорт Римини и Сан-Марино Леонардо Корбуччи, а также дирекция Агентства по развитию и продвижению туризма и представители гостиничных операторов региона Эмилия-Романья.

23 июля прошлого года сообщалось, что большинство российских пенсионеров предпочитают внутренние путешествия. Выяснилось, что самым популярным направлением стала Москва: туда летают 27 процентов туристов этой группы. На втором месте оказался Санкт-Петербург (7 процентов), на третьем — Симферополь (6 процентов), а на четвертом — Минеральные Воды (2,5 процента).

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