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Из-за ситуации с коронавирусом российские школы отправили на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Весенние каникулы в 2020 году должны были продлиться с 21 по 29 марта, а для учеников модульной или триместровой системы они должны были начаться 30 марта. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что будет организована поддержка дистанционного обучения.

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Азор Музаев заявил, что досрочную сдачу ЕГЭ решили перенести на основной период в июне, для этого будут выделены резервные дни.

Как сообщал «Рамблер», ранее детские сады и школы в российских регионах начали переводить на режим свободного посещения. Для родителей дошкольников, которые не смогут остаться дома с детьми, детские сады продолжат работу.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля