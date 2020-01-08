В школьные уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по киберзащите. Министерство просвещения одобрило такую идею Общественной палаты. Программа предмета будет изменена после утверждения новых образовательных стандартов, сообщили в ведомстве.

В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.

Среди главных опасностей, поджидающих школьников в Сети, эксперты называют кибербуллинг (травля в интернете. — Ред.), а также возможность нарваться на мошенников или педофилов.

Отмечается, что после утверждения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) будет проведена работа по обновлению школьных программ.

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Зададут курсор: школьников научат безопасности в Сети