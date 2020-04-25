Все новости на карте

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».

В комментарии к списку, в котором в настоящий момент 23 имени, врачи попросили сообщать о коллегах, погибших в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекций.

«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику», — отметили составители.

По их словам, они составляют список, руководствуясь простыми критериями: медицинский работник, умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с коронавирусом, даже если это наложилось на другие тяжелые заболевания.

«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», — добавили авторы.

По последним данным, в России заражены коронавирусом 74 588 человек в 85 регионах страны. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Видео дня. Эксклюзивный ответ Соловьёва на конфликт с Уткиным