Российские военные дали салют в Москве в честь 75-летия освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в пятницу, 17 января, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Запуск прошел на Поклонном горе. Всего в небо было запущено около 3 тыс. фейерверков. Салют выполнили военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Накануне сообщалось, что Минобороны России опубликовало ряд рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства в честь 75-летия освобождения Красной армией столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства, где появился новый исторический раздел.

Позже замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что публикация рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы — это попытка России «переврать» историю.

В последние несколько месяцев Варшава делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

30 декабря польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «союзничестве» с Гитлером и развязывании войны. Политик заявил о «преступлениях коммунизма» и обвинил Москву в «неверном» видении истории.

19 декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу, после того как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны. В ответ польское внешнеполитическое ведомство обвинило российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны.