Российские ученые к настоящему моменту разработали пять прототипов вакцины от коронавируса COVID-2019. Об этом сообщила 26 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

«Это сейчас начальная стадия работы. Хочу сказать, что коллеги очень плотно этим занимаются, и когда у нас будут более конкретные результаты, мы проинформируем об этом», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер уточнила, что ранее РФ получила штамм вируса.

Ранее 26 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на данный момент не существует эффективных средств лечения коронавируса. Сейчас проводятся различные клинические испытания, для создания вакцины требуется около 1,5 года.

25 февраля глава минздрава США сообщил, что американские ученые завершат разработку вакцины от нового коронавируса через год.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Однако требуется провести предварительные проверки и доработки.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.