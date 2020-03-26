Обновленный паркетник будет доступен в передне- и полноприводной модификациях. Под капотом переднеприводного SUV устанавливается «атмосферник» объемом 1,6 литра мощностью 117 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической КПП (версии Inform, Invite и Intense). Полноприводная версия комплектуется 2,0-литровым 150-сильным ДВС в сочетании с вариатором CVT (исполнение Intense и Instyle).

Напомним, ASX 2020 модельного года был представлен прошлой весной в рамках Женевского моторшоу. Габариты вседорожника остались без изменений, чего нельзя сказать о его внешнем облике. Экстерьер автомобиля выполнили в духе фирменной концепции Dynamic Shield, который отличается оригинальным капотом, новой радиаторной решеткой, иными передними крыльями и бампером, а также другой головной оптикой.

Салон «посвежевшего» кросса теперь может похвастаться мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином и навигацией, а также креслами с новой обивкой.

«В арсенале обновленного Mitsubishi ASX в базовой версии значатся: климатическая установка и штатная аудиосистема. Для топовых комплектаций предусмотрены: кожаная обивка салона, функция подогрева всех сидений, оптика со светодиодной начинкой, камера заднего обзора, а также максимальный набор электронных помощников для водителя», — сообщает издание «Новые автомобили».

Рестайлинговый Mitsubishi ASX выпускается на заводе Мицусима на юге Японии, там же, где и предшественник.