Российская стюардесса с подозрением на коронавирус сбежала из карантина в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, сотрудница авиакомпании Анна Панина должна была находиться дома в течение двух недель после возвращения из-за границы. Однако утром 3 марта россиянку видели на Псковской улице.

Уточняется, что в этот же день девушка ездила по Москве на BMW. Сотрудники правоохранительных органов пытаются связаться с Паниной, но она не отвечает на звонки.

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил о российском пилоте Сергее Суханове, который вернулся из Южной Кореи и также сбежал из карантина. По прилете у него взяли анализы и предупредили, что он не может покидать страну, но, по словам Суханова, ему не сказали, что он не может выходить из дома.

Когда мужчина покинул свое жилье, его сняла камера видеонаблюдения в подъезде, и к дому Суханова приехали оперативники, которые объяснили пилоту, что он не может покидать квартиру в течение двух суток.

2 марта мэр Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса больше 90 тысяч человек. Из них более 3 тысяч скончались, а свыше 48 тысяч — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 70 странах мира.

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