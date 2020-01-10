СПОРТ

Российские спортсмены выиграли чемпионат Европы по конькобежному спорту

00:38 11/01/2020

Мужская сборная России завоевала первое место в командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту, сообщает РИА «Новости».

За мужскую сборную России выступали Руслан Мурашов, Павел Кулижников и Виктор Муштаков. Они показали результат в 1 минуту 18,92 секунды. За ними следует норвежская команда с отставанием в 1,25 секунды. На третьем месте расположилась сборная Швейцария, которая завершила дистанцию на 2,51 секунды позже.

Ранее сообщалось, что женская сборная России также выиграла в командном спринте на чемпионате Европы.



