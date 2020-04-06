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Известные журналисты и специалисты в сфере массовых коммуникаций рассказали школьникам о новых направлениях журналистики. Сами школьники попробовали себя в качестве интервьюеров, приняв участие в проекте «Интервью на диване», сообщается в пресс-релизе конкурса «Большая перемена».

Также на странице сообщества «Вконтакте» сотрудники СМИ рассказали учащимся о возможностях по созданию интересного контента в социальных сетях.

Так, телеведущий Эрнест Мацкявичюс в ходе онлайн-урока рассказал о том, как нужно готовиться к интервью и как расположить к себе собеседника.

После школьники применили полученные занятия на практике, и записали интервью на смартфон. «Особенно приветствовалось, если разговор будет записан с пожилыми родственниками, учителями или знакомыми, которым нужна поддержка в условиях самоизоляции», — говорится в пресс-релизе.

Лучшие интервьюеры получили призы от организаторов конкурса — аксессуары для видеосъемки (стедикам для смартфона, селфи-лампа, селфи-палка, микрофон).

Так, первое места заняла Нина Джанашия за разговор с историком Таисией Кругловой, которая уже 30 лет оберегает фрески Мирожского монастыря.

Конкурсе «Большая перемена» организован платформой «Россия — страна возможностей». Он призван дать каждому подростку возможность проявить себя, найти свои сильные стороны.

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