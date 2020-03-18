Все новости на карте

Российские сервисы такси начинают дезинфицировать автомобили на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы компаний "Ситимобил" и "Яндекс. Такси".

В частности, "Ситимобил" с 18 по 31 марта 2020 года предоставляет водителям возможность бесплатной полной дезинфекции транспортного средства на специальных пунктах. Подобные меры позволяют обезопасить и водителя, и пассажира, заявили в пресс-службе сервиса.

Компания "Яндекс. Такси" также организовала пункты, на которых водители могут бесплатно получить дезинфицирующие средства и медицинские маски, а также измерить температуру.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Видео дня. Экспресс-тесты на коронавирус появятся в Москве в апреле