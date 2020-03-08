СПОРТ

Российские саблистки завоевали золото на этапе Кубка мира в Афинах

22:01 08/03/2020

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Афинах, сообщает РИА «Новости».

За Россию выступали Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова. Спортсменки обыграли итальянок со счетом 45:35. Серебро – у Италии, бронза – у Венгрии.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Большунов взял золото в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Осло. Спортсмен показал время 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Серебро у представителя Норвегии Симена Хегстада Крюгера (отставание – 0,9 секунды), бронза у норвежца Эмиля Иверсена (+19,5 секунды).



