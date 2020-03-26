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Каждая пятая компания России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам, а почти каждая третья — уже провела оптимизацию. Такие выводы следуют из результатов исследования Центра стратегических разработок, в котором приняли участие топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса.

«Почти каждая третья опрошенная компания (29%) уже оптимизировала фонд оплаты труда — перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на контракты. 40% планируют принять такие решения в будущем», — пишет РБК со ссылкой на результаты опроса. Также из него следует, что каждая вторая компания не исключает, что снизит численность штата примерно на 13%, а каждая пятая намерена снизить зарплаты.

Каждая четвертая (25%) — столкнулась с падением выручки, еще 44% респондентов признались, что прогнозируют снижение в будущем. Каждая вторая компания (56%) прогнозирует, что коронавирус повлияет на возможность исполнять обязательства по заключенным договорам.

В первую пятерку тревог бизнеса, как отмечается, входят финансовые риски. К таким относятся вероятность дальнейшего ослабления рубля, кассовый разрыв из-за падения выручки, рост цен на импортное сырье, материалы и оборудование, рост производственных затрат, а также снижение спроса.

Учитывая риски, каждая вторая опрошенная специалистами компания (63%) заявила о вероятности банкротства, если на рынке не произойдет положительные изменений в ближайшие пару месяцев.

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