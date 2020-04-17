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Протестанты поддержали акцию православных верующих в России, для участия в которой нужно зажечь в пасхальную ночь дома лампады и поставить их на подоконник, и предложили со своей стороны возгласить в полночь с балконов или из окон пасхальное приветствие «Христос воскресе», сообщили в пятницу в пресс-службе Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников).

В связи эпидемиологической ситуацией в России и мире многие верующие будут вынуждены встретить Пасху дома. Православный журнал "Фома" ранее призвал всех верующих в пасхальную ночь с субботы на воскресенье, в полночь, зажечь дома лампаду или закрытую лампу со свечой и аккуратно поставить ее на окно. Также предлагается запостить свою фотографию с пасхальным окном у себя в соцстеях с хэштегом #окнаПасхи. Акцию приветствовали в Московской патриархии.

«Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский призвал поддержать акцию православного журнала «Фома» #окнаПасхи и предложил, по возможности, выйти в полночь на балкон или, просто открыв окно, провозгласить пасхальное славословие: «Христос Воскрес!» — говорится в пресс-релизе РОСХВЕ.

В объединении также напомнили о необходимости соблюдении мер пожарной безопасности.

«Свечи, лампады и фонари должны быть вдали от штор и других легковоспламеняющихся предметов, вне досягаемости детей и домашних животных. Не оставляйте огонь без присмотра и тем более на всю ночь — достаточно, если погорит пять-десять минут, максимум час», — призвали в РОСХВЕ.

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