Количество вакансий в российских продуктовых магазинах в марте по сравнению с февралем выросло почти вдвое. Об этом «Известиям» сообщили представители крупных фуд-ритейлеров.

Так, по данным сервиса по поиску работы hh.ru, число вакансий в подкатегории «продукты питания» (внутри категории «продажи») за этот период увеличилось на 84%. Количество предложений на должность продавца в магазине выросло на 66%, также крупные сети набирают универсальных работников, грузчиков и комплектовщиков заказов на доставку.

Эксперты объясняют, что дополнительный спрос на работников возник в связи с необходимостью дезинфекции залов и товаров. Кроме того, возникла необходимость заменить мигрантов, которые вернулись на родину из-за ситуации с коронавирусом.

«Сейчас в магазины устраиваются официанты, сотрудники химчисток и других сфер, которые закрылись. С окончанием пандемии они смогут вернуться на прежние рабочие места», — рассказал президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 9 апреля