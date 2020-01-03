Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс. Запись разговора была опубликована 2 января на их YouTube-канале.

Пранкеры позвонили Уотерс от имени 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Они рассказали ей, что сейчас находятся в Северной Каролине на забастовке «в поддержку экологии острова Чунга-Чанга». Собеседники предложили американскому политику произнести речь для «митингующих», переключив ее на громкую связь.

«Я очень рада, что Грета с вами в Северной Каролине, где вы сосредоточены на защите очень важного острова Чунга-Чанга. <…> Самое главное сейчас — <…> убедиться, что остров защищен, что вы даете ему всю поддержку, которую вы можете дать», — обратилась Уотерс к «экоактивистам».

Помимо этого, пранкеры поделились с Уотерс «конфиденциальной информацией» о встрече Тунберг с американским лидером Дональдом Трампом в ходе саммита ООН в сентябре.

«Я крикнула ему, чтобы он снова подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел ко мне, наклонился и тихо сказал: «Послушай меня внимательно, маленькая девочка, ты никогда не добьешься своей цели, как и те дураки из конгресса, что пытаются обвинить меня», — рассказала «Грета».

Кроме того, Кузнецов и Столяров сообщили представителю конгресса, что что они располагают «компроматом» на Трампа. Американский лидер якобы признался школьнице в своем намерении надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против его оппонента на выборах Джо Байдена. Пранкеры сказали, что им удалось записать на диктофон слова американского лидера о том, что его конкурент «пойдет под суд вместе с шайкой экологов и демократов», для которых он приготовил «отдельные клетки».

Пранкеры заявили, что экоактивистка «не может спать и есть», когда видит Трампа по телевизору.

Школьница из Швеции прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда подросток заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах.

Ранее Вован и Лексус разыграли американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Сенатор, который активно выступал за введение санкций против Турции за военную операцию против курдских формирований в Сирии, в ходе беседы высказывал противоположную позицию.