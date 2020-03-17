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Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.

Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок "Оптимум" на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.

В свою очередь, онлайн-кинотеатр Ivi сообщил на своей странице «ВКонтакте» о введении месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа».

Сервис "КиноПоиск HD" также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.

В России в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения граждан, заработает единая горячая линия. Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

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