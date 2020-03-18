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Министр культуры РФ Ольга Любимова поручила музеям, театрам и концертным залам предложить зрителям интерактивные мероприятия в интернете. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Министр подчеркнула, что ограничение массовых мероприятий из-за коронавируса нельзя рассматривать как их полное прекращение.

«Они просто меняют прописку и переходят в онлайн», — подчеркнула она.

У многих российских учреждений есть виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций. Любимова призвала расширять палитру проектов, сделав упор на образовательном и просветительском контенте, так как самые активные интернет-пользователи — это школьники и студенты.

Федеральные музеи первыми объявили о своих онлайн-активностях. На YouTube-канале музея Победы публикуются лекции на военную тематику. Также там появится новая экскурсионно-образовательная программа для школьников. Два раза в неделю будут выходить интерактивные передачи, рассказывающие об экспозиции «Подвиг Армии», диорамном комплексе, панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

«Виртуальный Русский музей» предложил ознакомиться с собранием произведений на специальном портале. Виртуальные выставки доступны на сайтах Государственного Исторического музея, Государственного музея Льва Толстого, музея «Малые Корелы», Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и многих других.

На сайте Московской филармонии можно бесплатно посмотреть более 2,4 тысячи концертов и интервью со звездами современной академической музыки. Санкт-Петербургская филармония проведет онлайн-трансляции, где помимо самого концерта зрители услышат комментарии музыковедов. Трансляции можно будет увидеть на сайте филармонии и в группе в соцсети «ВКонтакте».

Большой театр 29 марта онлайн покажет балет «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года).

С проектами Мариинского театра можно познакомиться на его собственном телеканале. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта.

Малый театр поделился уникальным архивом аудиозаписей спектаклей с 1938 года. Youtube-канал театра признан профессиональным сообществом одним из лучших в стране.

Кроме того, на портале «Культура.РФ» также собраны видеозаписи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра.

Как сообщал «Рамблер», ранее Любимова распорядилась приостановить работу всех находящихся в ведении Министерства культуры театров, филармоний, цирков и кинотеатров. Такие меры приняты для предупреждения распространения коронавируса.

Видео дня. Голосование за поправки в конституцию пройдёт 22 апреля