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Спортсмены попали под международные санкции

Десять миллионов долларов обязана выплатить Всероссийская федерация легкой атлетики из-за прыгуна в высоту Данила Лысенко, нарушившего антидопинговые правила. При этом половина суммы должна быть перечислена немедленно.

Такое заявление сделал руководитель рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен, сообщает ТАСС.

В начале марта президент ВФЛА Евгений Юрченко в письме, отправленном на имя главы World Athletics, признал обвинения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) в адрес ВФЛА. Он подтвердил, что в деле Лысенко предыдущее руководства российской организации допустило ошибки. Российский атлет был отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях в августе 2018 г. за многократные нарушения правил доступности для тестирования.

ВФЛА была отстранена от участия в международных соревнованиях по подозрению в подмене допинг-проб московской лаборатории. В конце февраля этого года были избраны новый президент и новый президиум организации.