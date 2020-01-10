СПОРТ

Российские конькобежки выиграли чемпионат Европы

00:20 11/01/2020

Женская сборная России в командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту завоевала золотые медали, сообщает ТАСС.

Россию на чемпионате в голландском Херенвене представили Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. Они преодолела дистанцию за 1 минуту и 26,17 секунды. Соревнования продлятся до 12 января.

Ранее россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Он стал первым в России трехкратным чемпионом мира в спринте.



