Около 83% российских компаний планируют устроить новогодний корпоратив для сотрудников. Год назад таких работодателей было на 10% меньше, однако сами мероприятия, по словам экспертов, становятся скромнее и траты на них снижаются.

77% тех, кто планирует торжества, будут проводить праздники на внешних площадках, 23% компаний отметят Новый год в офисе. Почти все корпоративы будут безалкогольными.

Глава агентства «Империя музыки» Табриз Шахриди рассказал «Известиям», что гонорары приглашаемых на корпоративы артистов не снижаются, однако количество приглашений уменьшилось.

При этом музыкант Байгали Серкебаев («А-Студио») заявил, что не ощущает падения спроса, и в декабре «как заказывали, так и заказывают» выступления на корпоративных вечеринках.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 26 декабря 2019 года.