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Российские хоккеисты впервые выиграли хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде

06:39 23/01/2020

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Сборная России по хоккею обыграла команду США со счетом 4:0 и завоевала золото юношеских Олимпийских игр. Российская сборная впервые выиграла хоккейный турнир на юношеской Олимпиаде, сообщает «МИР 24».

Победа над американцами принесла команде лидерство в медальном зачете – 29 наград, из них 10 – золотые. Юношеские Олимпийские игры проходят уже в третий раз. В турнире принимают участие спортсмены в возрасте до 16 лет.



